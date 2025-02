Polska wybrała kandydata na Eurowizję 2025! Dobry wybór?

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Z racji zwycięstwa Nemo z piosenką "The Code" wydarzenie odbędzie się w Bazylei, gdzie już niebawem wyruszy także reprezentant Polski. Przypomnijmy, że w 2024 roku nasz kraj reprezentowała Luna z utworem "The Tower", jednak nie zakwalifikowała się do wielkiego finału.