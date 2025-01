TVP ogłasza listę kandydatów, którzy powalczą w preselekcjach do Eurowizji 2025! To oni mają szansę reprezentować Polskę

Przed nami tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji , który, z racji zeszłorocznego zwycięstwa Nemo , odbędzie się tym razem w Bazylei. W 2024 roku z ramienia naszego kraju wystąpiła Luna z piosenką "The Tower" , jednak nie zakwalifikowała się do finałowej stawki. Czy w tym roku będzie inaczej? Przekonamy się już wkrótce.

Kto z Polski na Eurowizję 2025? TVP ujawnia listę kandydatów

W zeszłym roku Telewizja Polska zdecydowała się na preselekcje wewnętrzne, co budziło wiele emocji. Tym razem decydujący głos znów będą mieć widzowie, a 14 lutego TVP zorganizuje specjalny koncert, którego zwycięzca zostanie tegorocznym reprezentantem. Tożsamość artystów, którzy zaprezentują się wówczas na scenie, do końca była utrzymywana w tajemnicy. Plotek jednak nie brakowało.

O tym, kto zakwalifikował się do najlepszej dziesiątki, publiczny nadawca poinformował we wtorek, 14 stycznia. Wygląda na to, że wcześniejsze przecieki okazały się prawdziwe, a w finałowej stawce znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Kuba Szmajkowski, Dominik Dudek czy Daria Marx.