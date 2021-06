Polskie celebrytki wspierają ruch #freeniples! "Sutki służą do karmienia dzieci, to nie jest obiekt seksualny"

Zuza 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Głupie to i tyle. Kobiety nie rozumieją że ich ciało jest traktowane przedmiotowo. Traktowanie ciała jako inkubator jak i jako obiekt seksualny jest tak samo traktowaniem przedmiotowym. A nie da się zaprzeczyć że między męskimi a damskimi sutkami jest różnica. Tu nie chodzi o wolność tylko o szacunek do własnego ciała. Są miejsca gdzie można sutki pokazać bez skrępowania a są takie gdzie to nie wypada. A że Przetakiewicz i Wróblewska inteligencja nie grzeszą to w taki projekt wchodzą. A ja sama decyduje komu i gdzie sutki pokazuje to jest moim zdaniem prawdziwa wolność.