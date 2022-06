Ponura Małgorzata Rozenek snuje się po Mokotowskiej w klapkach za ponad 4 tysiące (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek nie ma ostatnio najlepszej prasy. Gwiazda słynąca ze swojej działalności na rzecz społeczności LGBT musiała zmierzyć się z krytyką, gdy wyszło na jaw, że wbrew pozorom ( w postaci instagramowych fotek ) wcale nie pojawiła się na Paradzie Równości. Po spędzeniu kilku godzin pod opieką makijażystek i fryzjerów, 44-latka ograniczyła się jedynie do przejścia po pasach nieopodal eleganckiego salonu wyłącznie na potrzeby sesji.

Nic więc dziwnego, że celebrytka nie jest raczej w najlepszym humorze. We wtorek Rozenek została sfotografowana przez paparazzi, gdy pędziła ulicą Mokotowską do swojego butiku Mrs. Drama. Wcześniej, z wyraźnie zatroskaną miną, zatrzymała się w pobliskiej restauracji na lancz. Słynna miłośniczka markowych dodatków miała na sobie komplet składający się z bluzki z nadrukiem i krótkich spodenek, do którego dobrała brązową torebkę Tory Burch za 3,4 tysiące złotych, dużą torbę Elisabetta Franchi za 2,3 tysiąca złotych oraz skórzane klapki Valentino za 4,2 tysiąca.