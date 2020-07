Poszkodowana w STRZELANINIE Megan Thee Stallion wyznaje: "To było najgorsze doświadczenie mojego życia"

Zostałam postrzelona w obie stopy . Musiałam przejść operację, żeby lekarze wyciągnęli mi to g*wno. To było przerażające - powiedziała Megan Thee Stallion przed zebranymi fanami.

Według informatora portalu Page Six, za atakiem na raperkę miał stać 28-letni Tory Lanez . Mężczyzna miał postrzelić Megan w wyniku kłótni, do której doszło w jego samochodzie . Poszkodowana sama nie zdecydowała się jednak ujawnić danych personalnych agresora.

To było najgorsze doświadczenie mojego życia. To nie było śmieszne. Nie ma z czego się śmiać. Nie zasłużyłam na to, żeby zostać postrzeloną. Nic nie zrobiłam. Na szczęście kule nie dotarły do kości, nie przerwały ścięgien - kontynuowała raperka, dając jedynie świadectwo temu, jak niebezpieczny potrafi być powszechny dostęp do broni.