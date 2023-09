Potomkini polskich królów wyszła za mąż! Arystokratyczny ślub ściągnął do Drezna BŁĘKITNĄ KREW (ZDJĘCIA)

Wettynowie to dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu, która kiedyś panowała w Miśni, Saksonii oraz w księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (król Saksonii Fryderyk August I pełnił w latach 1807-1813 funkcję księcia warszawskiego). Ich obecną potomkinią jest 24-letnia Maria Teresita , pierwsza od stulecia Wettynka urodzona w Dreźnie.

W ubiegły weekend rodzina i najbliżsi Marii mieli nie lada okazję do świętowania. 23 września w katedrze Świętej Trójcy mieszczącej się na Starym Mieście w Dreźnie odbył się ślub przedstawicielki dynastii Wettynów, która wzięła sobie za męża francuskiego hrabię - Beryla-Alexandre de Saportę . Jego przodkami byli leśnicy, burmistrzowie, oficerowie piechoty, rycerze i oficerowie francuskiej Legii Honorowej. Rodzice obecnie w Belgii prowadzą firmę "Skydoo", zajmującą się projektowaniem stron internetowych i cyberbezpieczeństwem. Państwo młodzi, którzy związali się jeszcze w czasach liceum, podjechali pod katedrę rolls-roycem.

Po zaślubinach odbyło się huczne wesele, na którym bawiło się 450 gości. Wśród weselników wypatrzeć można było wielu arystokratów z całej Europy, w tym również 92-letnią arcyksiężną Austrii i Toskanii, Teresę. Na stołach królowały dania z ryb. Co ciekawe, młoda para jeszcze przed scementowaniem związku zamieściła w sieci listę wymarzonych prezentów ślubnych. Znalazła się na niej wycieczka na Islandię za 8 tys. euro, której nikt nie zdecydował się nowożeńcom ufundować. Był za to chętny, który sprezentował parze wyjątkowo praktyczny prezent w postaci sztućców do grilla za 30 euro.