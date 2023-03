Pozbawiona biustonosza Hailey Bieber ucieka przed deszczem z torebką za 11 tysięcy (ZDJĘCIA)

Piękności 48 min. temu zgłoś do moderacji 66 7 Odpowiedz

Czytam te komentarze Polek nt. Seleny od jakiegoś czasu i coś mnie dziwi. Większość moich koleżanek (30-kilka lat) jest… okrągła, maja dzieci, nie dbają o siebie, rozumiem, nie krytykuję, czasami wrzucają desperackie obronione foto z dziubkiem, w stylu takich, które się cykalo w 2010 r😂. I niewiele znam kobiet w wieku zbliżonym do Seleny, które by miało piękne ciało i nieskazitelna cerę, smukła twarz. Zastanawiam się kto pisze te wszystkie obraźliwe komentarze? Ja znam setki „pyz” (jak to piszecie), ale nigdy bym tak o nich nie pomyślała. To jest magia pisania anonimowo, nie pokazując własnej twarzy ani ciała tak łatwo jest jechać po innych… żeby się dowartościować? Pyza, GRUBA, praśna itd.