Poznajcie Kamila Syprzaka - gwiazdę reprezentacji w PIŁCE RĘCZNEJ, męża instruktorki pilatesu i miłośnika paryskiego życia (ZDJĘCIA)

Kamil Syprzak to gwiazda naszej reprezentacji w piłce ręcznej. Urodził się w Płocku i od małego ciągnęło go do sportu. Najpierw grał w reprezentacjach młodzieżowych i juniorskich. Do seniorskiej kadry narodowej został powołany w 2010 roku. Na koncie ma wiele sukcesów, m.in. złoty medal na Mistrzostwach Polski i brązowy na Mistrzostwach Świata.