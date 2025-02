Prawnicy Blake Lively i Justina Baldoniego spotkali się w sądzie. Ujawniono pierwsze ustalenia

Sprawa jest oczywista. Reynoldsy chcieli pozbawić Justina praw do adaptacji książki i je przejąć. On się nie zgodził. Postraszyła go mężem i Swift. On się nie ugiął. A że ma w kontrakcie adaptacyjnym zapis, że traci lrawa jeśli udowodnią mu przemoc to go oskarżyła. Nie przewidziała że facet się będzie bronił i że opinia publiczna go poprze. Bye bye Reynolds!