Premiera "Wiedźmina": Henry Cavill już gotów unicestwiać potwory w Królestwie Północy swoim uśmiechem (ZDJĘCIA)

Przystojny aktor zaprezentował się w szarym garniturze w kratę. Zestawił go z szarym krawatem, białą dopasowaną koszulą oraz szerokim uśmiechem. Rozpromieniony od ucha do ucha Henry jest bez wątpienia zachwycony, że ponownie wcieli się w rolę Geralta z Rivii. Gwiazdor jest fanem twórczości Andrzeja Sapkowskiego i w jednej z ostatnich rozmów przyznał, że w drugiej części Wiedźmina starał się jak najwierniej odwzorować książkowego bohatera.

Najtrudniejsze dla mnie było znalezienie równowagi między wizją showrunnerów, a moją miłością do książkowego pierwowzoru Geralta i wprowadzenie go do koncepcji showrunnerów. To było stąpanie po cienkiej linii. To historia showrunnerów, więc jest to adaptacja. Trudne było dla mnie odnalezienie w tej wizji Geralta, którego znam z książek. (...) Próbowałem odnaleźć w tym wszystkim miejsce Geralta. Wszystkie moje prośby i oczekiwania miały związek z wiernością materiałowi źródłowemu - wyznał w wywiadzie dla "Philstar".