Prezenterzy TV Republika zakpili na wizji z wolnego dnia Julii Wieniawy: "Ktoś, kto ma kucharkę, praczkę i nie musi nic robić"

Moja koleżanka też nic nie musi robić ma sprzątaczkę itd bo jej mąż jest właśnie z tego środowiska, taki wielki wierzący konserwatysta co to jak tylko jeden dzień seksu nie ma to już straszy ją rozwodem, mówi że mu już byłą żonkę zaczyna przypominać, że coś boli. Bo oczywiście jak na wielkiego konserwatystę żonę zostawił po jednej nocy z inną. A obecna żona nie ma prawa czuć bólu nawet musi tabletkami skracać okres, żeby tylko nic nie bolało i była gotowa 24 na dobę do zaspokajania go