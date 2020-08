Prezydent Sopotu chce POZBYĆ SIĘ szafy Polańskiego sprzed Zatoki Sztuki!

"Nic się nie stało" i afera w Sopocie. Jacek Karnowski: muismy pedofilię wypalić żelazem

Pod koniec maja sprawa kontrowersyjnej Zatoki Sztuki ponownie odżyła. Wszystko to za sprawą Sylwestra Latkowskiego. Choć jego dokument Nic się nie stało nie wniósł tak naprawdę nic nowego do sprawy Krystka, to jednak zdający najwyraźniej sobie z tego sprawę dziennikarz postanowił tuż po emisji zaatakować publicznie celebrytów widywanych w Zatoce, oskarżając ich o milczenie.

Szafa miała nawiązywać do wydarzeń z 1958 roku, kiedy to właśnie na sopockiej plaży 25-letni wówczas Roman Polański nakręcił kilkunastominutową etiudę Dwaj ludzie z szafą. Produkcja opowiadała historię dwóch mężczyzn, którzy wyszli z Bałtyku z szafą i maszerowali z nią po Gdańsku oraz Sopocie, nie znajdując ostatecznie zrozumienia i akceptacji. Początkowo szafa Polańskiego stanęła przed sopockim Sheratonem, jednak po czterech latach poddano ją renowacji i trafiła pod budynek Zatoki Sztuki.

Formalnie ta szafa należy do miasta. Proponowaliśmy, żeby wystawić ją na aukcję podczas ostatniej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miasto do tego się nie odniosło, ale będziemy starali się jeszcze rozmawiać o tej szafie. Dla mnie to pomnik osoby ściganej za pedofilię. Nie chcemy go tam. Mnie ta szafa irytuje. O jej przyszłości będzie decydował prezydent Jacek Karnowski - wyznał Onetowi Łukasz Mazur.