Prozaiczne życie Barbary Kurdej-Szatan pod apartamentem za 2,5 miliona: sprząta KUPY PO PSIE i brodzi w kałuży (ZDJĘCIA)

Parę miesięcy po ogólnopolskim skandalu stacja TTV wyciągnęła do Barbary pomocną dłoń, proponując posadę w nowym programie Project Cupid . Celebrytka wspólnie z Przemysławem Kossakowskim , który w zeszłym roku również borykał się z kryzysem wizerunkowym , będzie towarzyszyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną w poszukiwaniu drugiej połówki.

Los uśmiechnął się do pechowej celebrytki zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po wielu miesiącach remontowych przeszkód i niespodzianek Kurdej-Szatan wraz z rodziną wprowadziła się do wartego 2,5 miliona złotych apartamentu na warszawskiej Woli. Z ogromnego tarasu rozpościera się piękny widok za stolicę, co było ponoć jednym z warunków postawionych przez gwiazdę przed kupnem nowego gniazdka.