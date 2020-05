Prymas Polski komentuje "Zabawę w chowanego": "Te historie NIE SĄ PRAWDĄ o zdecydowanej większości księży"

MinisterZero 4 godz. temu zgłoś do moderacji 199 2 Odpowiedz

Pedofilia księży i jej tuszowanie to jest niebywały skandal, ale znacznie gorsze jest jeszcze to, co ujawnił tym filmem Sekielski, że kuria ma wgląd w akta sprawy ksiedza, przeciwko króremu jest postępowanie! Czaicie? To jest tak, jakby mafia miała wgląd w akta sprawy swojego podejrzanego żołnierza. W żadnym innym przypadku nie ma takiej możliwości. Tylko w przypadku księży-pedofilów jest możliwe, by organizacja mogła sobie przeglądać akta sprawy jej członka. To tłumaczy dlaczego tak mało jest skazanych księży albo dlaczego tak niskie są wyroki w tych sprawach - ofiary po prostu nie mają szans, bo zanim zaczną działać, kościół może już sobie dowolnie manipulować dowodami, zniszczyć je, hierarchowie znają treść wszystkich zeznań i mają jak na tacy podane, jaka jest linia oskarżycielska. To tylko w tym kraju bezprawia jest możliwe, by SPRAWCA był chroniony z mocy prawa, a nie ofiara!