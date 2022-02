Przemysław Babiarz oznajmia, że "skoki wróciły do domu", a Tomasz Lis wyjaśnia: "Nie ma w nim na nie miejsca, bo PO SUFIT JEST SZAMBO"

W połowie jesieni ubiegłego roku miłośnicy skoków narciarskich z niecierpliwością wyczekiwali początku sezonu konkursów z udziałem naszych orłów. Nagłą niespodzianką w rozkładzie sportowych zawodów okazała się zmiana stacji transmitującej zawody. Kibice zamiast oglądać zmagania skoczków w Telewizji Polskiej musieli przestawić się na konkurencyjny TVN , co nie spodobało się niektórym oddanym fanom Jacka Kurskiego .

Okazuje się właśnie, że do grona antyfanów TVN-owskiej reformy publicznie dołączył Przemysław Babiarz . Komentator sportowy trochę odleciał w zachwytach nad TVP po tym, jak Dawid Kubacki zdobył brązowy medal na igrzyskach . Ucieszony dziennikarz, nie mogąc się powstrzymać, postawił Telewizję Polską na piedestale, jednoznacznie wbijając szpilę nielubianej stacji.

Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt - dumnie oznajmił ukontentowany Babiarz.

"Skoki wróciły do domu", dawno nie słyszałem czegoś równie głupiego. To oni u Kurskiego w salonie skakali? - żartował na Twitterze, dodając kolejny, równie kąśliwy, wpis: Skoki nie wróciły do żadnego domu. I tak nie ma w nim na nie miejsca, bo po sufit jest szambo - skwitował.