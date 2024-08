Przemysław Babiarz znów zaliczył WPADKĘ na antenie! Zapomniał, że... królowa Elżbieta nie żyje

Ddd 18 min. temu zgłoś do moderacji 14 47 Odpowiedz

Niestety zatrzymał się w rozwoju 30+ lat temu. Brak przygotowania, brak rzetelnej wiedzy , fachowości, no i brak wyobraźni. Niestety utwór Imagine to pokazał… Naprawdę , żeby słyszeć i widzieć tak przepiękny utwór w takiej scenerii, wykonywany przez I klasy artystkę , utwór ponadczasowy , i myśleć o komunizmie, nawet jeśli kiedys miałby być z tym łączony , no ale czasy się zmieniają , utwory żyją, interpretacja się zmienia. Na tu i teraz odnosilo się to panie Babiarzu do pragnienia życia bez ludzi, krajów , cywilizacji w tym przypadku , bez wojen zła , okrucieństwa , które ciagle jest, tu i teraz, nie komunizmu. Tu i teraz , do marzeń o pokoju , do marzeń życia bez strachu , do marzeń bycia bezpiecznym , do marzeń bycia wolnym od zła drugiego człowieka…. Teraz peple o królowej, która od 2 lat nie żyje. Trzeba wiedzieć , kiedy ze sceny zejść, dać innym się wykazać , tyle młodych utalentowanych osob jest , no ale cóż , ciepła posadka , jak widać ogromne poparcie , a i parcie więcej znaczą niż honor,