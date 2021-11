Przemysław Kossakowski otwiera się na temat stanu zdrowia: "Podobno na zdjęciach w internecie ŹLE WYGLĄDAM..."

TakaPrawda🌸 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Czemu Przemek zostawił Martyne? Szkoda, że nie chcą wypowiedzieć się na ten temat, zdradzić jakie były przyczyny. Wiadomo, chcą prywatności, chcą to zachować dla siebie a ja nie powinnam wnikać bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła ale kurcze no... Byli w publicznym związku, ciągle chwalili się wspólnymi zdjęciami, chodzili razem na ścianki, udzielali wywiadów a teraz mamy uszanować prywatność? To chyba nie jest dziwne, że ludzie są ciekawi.