Przyjaciele Bianki Censori przekonują, że Kanye West jej nie kontroluje: "Ona nie jest do niczego zmuszana!"

Każdy normalny w miejscu publicznym nie pokaże tyle bo to są prywatne sprawy jak ktoś wygląda... W sumie można to nazwać przyzwoitością, elegancja, kultura.... Ale widać że w Ameryce są inne standardy albo raczej już ich brak.... I nie ma to nic wspólnego ze ktoś ma super ciało, fajnie że ma , ale po co się tym chwalić???? Brak zasad, to jest dzisiejszy świat, który upada na dno.....