Siostra Bianci Censori WYMOWNIE reaguje na jej ściankowy wybryk. Co z Kanye Westem? "Ponury wyraz twarzy niemal się nie zmienił"

Normalny człowiek poszedłby za to siedzieć... tymczasem co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie. Bogatym wolno wszystko. Można nie płacić podatków, można handlować ludźmi, gwałcić, molestować, jeździć po pijaku... można wszystko. A spróbuj ty zwykły szary człowieczku zrobić jedną z tych rzeczy... I takich ludzi wynosi się na piedestał. Chodzą po czerwonym dywanie, zbierają laury i oklaski, pławią się w luksusach i jeszcze, gdy im jedna z willi spłonie lamentują w mediach błagając o pomoc. A my wszyscy na to patrzymy, patrzymy i nic, bo tylko tyle nam wolno...