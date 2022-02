Przypominamy najgłośniejsze SEKSAFERY polskiej sceny politycznej: romanse w Ordo Iuris, seks za pracę w Samoobronie, "pokoje na godziny" u Banasia... (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach komentatorzy polskiej sfery politycznej i autorzy memów mają co robić, a to za sprawą przetasowań w szeregach wpływowej i zatrważająco konserwatywnej instytucji, jaką jest Ordo Iuris. Choć Tymoteusz Zych (należący do niedawna do zarządu organizacji) zapewniał, że odszedł ze względu na różnice światopoglądowe, portal Salon24 ujawnił, że za wszystkim stoi skandal obyczajowy o ironicznym zabarwieniu. Okazało się bowiem, że w instytucji walczącej o wprowadzenie zakazu rozwodów wywiązał się romans, który miał skutecznie rozbić dwie rodziny. Sprawa jest medialna, bo wyszło na jaw, że niezadowolony mąż uwikłanej w płomienną relację Karoliny Pawłowskiej trochę się zdenerwował i, jak donosi Salon24, zaatakował Zycha w jego miejscu pracy. Doprawdy trudno o bardziej tragikomiczny scenariusz.