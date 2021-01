Psy Joe Bidena przeprowadziły się do Białego Domu! (ZDJĘCIA)

Po czterech długich latach przerwy czworonogi nareszcie wróciły do Białego Domu! W ostatnią niedzielę do Waszyngtonu przeprowadziły się dwa owczarki nowej pary prezydenckiej. Dla świata psiarzy to niemałe wydarzenie. Jeden z pupili reprezentanta demokratów - Major - pochodzi bowiem ze schroniska. Jest to pierwszy taki pies w historii, który zamieszkał w Białym Domu.