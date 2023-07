PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy i porażki tygodnia. Ślubna Anna Lewandowska, rozgogolona Roksana Węgiel... (ZDJĘCIA)

Od rozstania z Katarzyną Warnke Piotrowi Stramowski zmienił się nie tylko stan cywilny, ale również styl. Aktor zaczął eksperymentować ze swoim wizerunkiem, co niestety nie zawsze wychodzi mu na dobre. Dowodzi tego "look" aktora, który zaprezentował na premierze najnowszej części Mission Impossible. Gwiazdor przybył do kina we wzorzystej koszuli ze strategicznie rozpiętymi górnymi guzikami, by wyeksponować włosy na klacie. Dobrał do niej przykrótkie spodnie-alladynki i sneakersy. Jakby grzybów w barszczu nie było jeszcze za dużo, celebryta ukrył oczy pod okularami-lennonkami. Całość prezentowała się, delikatnie mówiąc, mało korzystnie.