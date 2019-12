Najlepiej ubrane gwiazdy 2019 roku! Łuczenko, Rozenek, Horodyńska, Górniak (ZDJĘCIA)

Wybranie "najlepiej ubranej" gwiazdy roku to jedna z naszych ulubionych pudelkowych tradycji. Przed 12 miesiącami ten zaszczytny tytuł zdobyła Grażyna Torbicka, która urzekła was swym niezaprzeczalnym wdziękiem i wyczuciem stylu. Tym razem chcemy wam jednak zaproponować nasz własny, subiektywny ranking celebrytek, których kreacje w ubiegłym roku najbardziej przypadły Pudelkowi do gustu.