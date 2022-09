"Pytanie na śniadanie". Tomasz Wolny uderzył Łukasza Nowickiego na wizji: "Właśnie się zemścił"

Programy śniadaniowe od lat cieszą się popularnością wśród polskich widzów, stacje emitujące "Dzień Dobry TVN" czy "Pytanie na śniadanie" dokładają więc wszelkich starań, by przyciągnąć rodaków przed ekrany. Telewizja na żywo rządzi się jednak swoimi prawami i w tego typu formatach nierzadko dochodzi do wpadek. Wszelkie nieoczekiwane wydarzenia czy pomyłki prowadzących z reguły są szeroko komentowane przez internautów.

Ostatnio w mediach głośno zrobiło się o niefortunnym incydencie w "Pytaniu na śniadanie". Podczas piątkowego wydania porannego programu jeden z prowadzących uderzył bowiem kolegę na wizji. Do zdarzenia doszło tuż przed rozpoczęciem dyskusji o kinowych amantach, do których lata temu wzdychały kobiety na całym świecie. Po wyemitowanym materiale widzowie TVP mogli zobaczyć, jak gospodarz show Tomasz Wolny w pośpiechu próbuje zająć miejsce na kanapie obok Łukasza Nowickiego. By na czas pojawić się przed kamerą, dziennikarz postanowił przeskoczyć ekranowego partnera. Niestety przy okazji przypadkowo uderzył Nowickiego w twarz, na co ten zareagował niezadowolonym grymasem.