Rafał Brzozowski znalazł sposób na koronawirusa: "Przepędźmy go MUZYKĄ!"

W obliczu panującej epidemii koronowirusa pojawia się coraz więcej "znawców" i celebrytów, którzy chcieliby dorzucić do sprawy swoje trzy grosze. Ostatnio do zwiększenia higieny osobistej apelowały m.in. Beata Kozidrak i Julia Wieniawa .

Do tego zacnego grona dołączył i Rafał Brzozowski, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem teleturnieju Jaka to melodia? Oprócz tego, "Osobowość Roku" próbuje prowadzić swoją karierę muzyczną i wydaje się, że właśnie udało mu się znaleźć sposób, by należycie spożytkować swój talent.