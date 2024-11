Rafał Iwaniuk jednak nie trafi do więzienia. "Przede mną kilkanaście miesięcy ograniczonych praw i dozór elektroniczny"

Rafał Iwaniuk zyskał popularność dzięki takim filmom jak "Listy do M", "Drogówka" czy "Wojna polsko-ruska". Przez ostatnie miesiące nie mówiło się o nim jednak w kontekście zawodowych sukcesów, lecz problemów z prawem. Aktor został skazany przez sąd na karę półtora roku bezwzględnego więzienia za wymuszenie rozbójnicze na swoim byłym pracowniku Dawidzie K. Aktor miał razem z zamaskowanymi kompanami zmusić go do podpisania fikcyjnej umowy pożyczki.