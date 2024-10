Rafał Zaorski sprzedał apartament przy Złotej 44 za REKORDOWĄ (?) sumę: "Obie strony są zadowolone"

Zaorski wyjaśnił, że był ostatnio bardzo zajęty pracami nad sprzedażą apartamentu, a także wyraził przekonanie, że była to rekordowa transakcja w Polsce. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że mieszkanie było wystawione za 9 mln euro, czyli ok. 38 mln zł. Przedsiębiorca nabył apartament przy Złotej 44 w czerwcu 2022 roku za 22,9 mln złotych. Tamta transakcja była uznana za najdroższy zakup apartamentu na jednej kondygnacji w Polsce . Po zakupie Zaorski miał wizję stworzenia oryginalnego projektu nazwanego "epickim flipem".

Zaorski planował podzielić apartament na 20 tys. udziałów, sprzedając każdy za 5 tys. zł, co mogłoby przynieść mu 100 mln zł. Jednak Wspólnota Mieszkaniowa Złota 44 zablokowała tę inicjatywę, twierdząc, że działania Zaorskiego naruszają porządek i regulacje wspólnoty. Wspólnota postanowiła także wnieść do sądu sprawę o przymusową licytację mieszkania, co znacznie skomplikowało sprzedaż apartamentu. Sąd zakazał sprzedaży nieruchomości do czasu rozwiązania sporu, co uniemożliwiło Zaorskiemu realizację jego planów, informowała "Gazeta Wyborcza".