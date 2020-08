Ramówka TVP. Kowbojska Edyta Górniak omija ściankę, pozując za kulisami (ZDJĘCIA)

loll 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

odnośnie pandemii jak lekarze nie maja co robić co było widac wysypanych filmach na tik toku tańczących na pustych salach wypoczętych umiechnietych itd razem z sanepidem mogli by zająć się badaniem produktów spożywczych co w nich jest jaka chemia - rakotworcze toksyny pestycydy itd wiecie ze żaden kraj prawie nie przeprowadza takich badań a jak juz sie to robi to 30% badanego produktu nie nadaje sie do spożycia a w sieciówkach kolejeczki....🤮