Reese Witherspoon naraziła się Kate Winslet przemówieniem, po którym aktorka zerwała z nią kontakt. "Myślę, że mnie już NIE LUBI"

Reese Witherspoon przeszła długą i wyboistą drogę, by dziś cieszyć się tytułem jednej z najbardziej wpływowych gwiazd Hollywood. Na początku kariery twórcy filmowi obsadzali ją głównie w rolach nieco infantylnych trzpiotek, dokładnie tak, jak postrzegano jej postać w kultowej "Legalnej blondynce". Aktorka z biegiem lat udowadniała jednak, że jest gotowa podejmować znacznie poważniejsze wyzwania zawodowe. Co ciekawe, kiedy już otrzymała wymarzonego Oscara za główną rolę kobiecą w "Spacerze po linie", jej kariera nieco wyhamowała. Amerykanka wzięła sprawy w swoje ręce, zakładając w 2016 r. firmę producencką Hello Sunshine. To właśnie pod jej szyldem powstały świetnie przyjęte przez krytyków i publiczność seriale "Wielkie kłamstewka" i "The Morning Show".