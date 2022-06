Refleksyjna Julia Wieniawa porównuje się do... Jennifer Lopez. "To było nazwisko, dzięki któremu gazety się sprzedawały"

Julia Wieniawa postanowiła obejrzeć na Netfliksie nowy dokument poświęcony życiu i karierze Jennifer Lopez . W trakcie seansu Halftime polską celebrytkę naszły refleksje, że jej problemy są dość podobne do trosk, z którymi mierzy się amerykańska supergwiazda. Szczególnie jeżeli chodzi o to, że media nie skupiają się wyłącznie na jej karierze i nie zawsze stawiają ją w dobrym świetle - tak jakby sobie tego życzyła.

Nieważne, co osiągnęłam, ich apetyt na moje życie osobiste, przyćmiewał wszystko, co działo się w mojej karierze. Miałam bardzo niską samoocenę. Naprawdę wierzyłam w to, co o mnie mówili, czyli w to, że nie byłam dobra - mówi w dokumencie Lopez, komentując ponad 36 lat działalności artystycznej.