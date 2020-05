"Remont w prezencie". Startuje NOWY PROGRAM! "To nie tylko metamorfoza wybranego pomieszczenia"

Teraz Telewizja WP postanowiła przygotować własną odpowiedź na Nasz nowy dom. Program Remont w prezencie zadebiutuje na antenie w sierpniu. Wyłonieni z castingów uczestnicy będą relaksować się podczas tygodniowego wyjazdu, a w tym czasie ekipa remontowa odmieni ich domy. Co ciekawe, uczestnicy do samego końca nie będą wiedzieli, gdzie spędzą urlop.

Programy o remontowaniu i urządzaniu wnętrz w naszej ramówce cieszą się ogromną popularnością. To idealny moment, by zaproponować widzom własny format, który stanowi nową jakość w tym obszarze. "Remont w prezencie" to nie tylko metamorfoza wybranego pomieszczenia, ale także idealna okazja dla bliskich osób, by odnowić relację, czy po prostu spędzić wspaniały czas podczas urlopu niespodzianki - komentuje Jagna Wiszniewska, dyrektor zarządzająca Telewizji WP.