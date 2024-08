Reporterka zapytała Filipa Bobka, czy ma ŻONĘ. Tak zareagował

Dhehwh 18 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Takie wywieranie presji na ogłaszanie publiczne związku to brak szacunku do drugiego człowieka. Każdy ma prawo do prywatności. Jak chce to pokazuje partnerkę, partnera. Jak nie chce to też ma prawo. Każdy ma prawo kierować swoim życiem jak chce. Takie wymuszanie na innych deklaracji i robienia pokazówki, że nie zrobisz tego co ty chcesz tylko co chce społeczeństwo jest okropne.