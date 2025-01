Richard Hammond rozwodzi się po 28 latach małżeństwa. Żona prezentera będzie walczyć o wart 35 milionów zamek

Richard Hammond rozwodzi się po 28 latach małżeństwa

Jak donosi Daily Mail, Amanda Hammond chce zatrzymać zamek Bollitree w Herefordshire, który para kupiła w 2008 r. Posiadłość wyceniana na 7 mln funtów (czyli około 35 mln zł) jest zabytkowym obiektem z XVIII wieku. Obejmuje m.in. sześć sypialni i basen. Starsza córka Hammondów, Isabella, nadal mieszka na terenie zamku i współpracuje z ojcem przy podcaście "Who We Are Now". Z kolei młodsza latorośl, Willow, mieszka w Gloucestershire. Richard musiał zadowolić się wynajmowaną nieruchomością w pobliskiej wiosce, gdzie prowadzi warsztat samochodowy "Smallest Cog". Wcześniej mieszkał w przekształconej stodole na terenie posiadłości zamkowej.