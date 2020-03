Rihanna planuje mieć czwórkę dzieci... bez partnera? "Czy zrobiłabym to sama? JASNE, ŻE TAK"

Ania 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 12 Odpowiedz

Mam jedno dziecko ze swoim partnerem, dodam, że planowane, ale więcej nie chcę, chociaż mamy kasę, własny dom i generalnie bardzo dobrze się nam żyje, drugi raz bym się w to nie wpakowała. Ogrom pracy pracy jaki mamy przy dziecku, odpowiedzialność, także za jego ukształtowanie, pokazanie świata. To nie tylko nakarmić, zapewnić dach nad głową, ale tłumaczyć otaczającą nas rzeczywistość, zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju, odpowiadanie na trudne pytania i czasami męczące, to jest coś co czadmi przytłacza, ogrom odpowiedzialności itd. No i to zwykle zmęczenie kiedy łączysz karierę i dzieckiem, na szczęście mam mężczyznę, który w takim samym stopniu zajmuje się dzieckiem, a czasami nawet większym bo ja jestwm zajęta.