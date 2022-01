Robert Bodzianny był POWAŻNIE CHORY! Domniemany ukochany Marty Manowskiej twierdzi, że uratowała go wiara: "BAŁEM SIĘ ŚMIERCI"

Ania 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Ona wogole nie pasuje do niego pod zadnym wzgledem ani fizycznym ani mentalnym ona ma bardzo ciezki i wybuchowy charakter albo chlopak chce sie na niej wybic albo jest slepy, ona ani urody ani figury do niego pasuje drobna dziewczyna a nie taki karczoch. A co do wiary zauwazylam ze osoby wierzące są wysmiewane i odrazu wrzucane do jednego wora wierzy sie w Boga nie księzy wiec przestance ciągle oczerniac osoby wierzące. Wiecie co jest najwiekszym zlem na tym swiecie co doprowadza ludzi do braku szczescia depresji a czesto tez do samobojstw to konsupcjonizm ludzie czują presje by byc najladniejszym najbogatszym slawnym a to prowadzi do samozaglady czlowiek sam na siebie sprowadza nieszczęście takim.zachowaniem i mysleniem wystarczy ze wejdziecie na instagrama gdzie kazde zdjecie przerobione wszystko sztuczne jak i to zycie ktore Ci ludzie prowadzą bo wszystko co robią i pokazują to dla oka ludzkiego aby drugi mnie podziwial i mi zazdroscil i tak jeden po przez drugiego tylko po co...