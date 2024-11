Robert Gonera z synami przed studiem "Dzień Dobry TVN"

Robert Gonera naprawił relacje z synami

Przeżyłem załamanie nerwowe . Rodzina namówiła mnie, bym poszukał pomocy. Był 2007 r., zrobiłem to otwarcie, nie udawałem, że wyjechałem na Seszele. Naruszyłem społeczne tabu: wtedy niewiele osób, zwłaszcza mężczyzn, przyznawało się do problemów psychicznych - ujawnił po wielu latach w wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Myślę o nich cały czas i mam ogromną dumę i satysfakcję, kiedy widzę ich w dobrej formie, kiedy się spełniają w swojej robocie, czy w szkole. (...) Bardzo mnie inspirują. Dają mi przede wszystkim motywację do dobrej energii, do pozytywnego dbania o siebie. Muszę być zawsze wobec nich w porządku. Staram się być pogodny, uśmiechnięty, staram się nie narzekać. Jak mam słabszy dzień, to myślę sobie: "ciekawe, co chłopaki teraz robią". Wtedy dzwonię do nich lub odwiedzam i od razu jest lepiej - odpowiedział.