Robert Lewandowski odsłania kulisy zaręczyn z Anią: "Chciałaś mi popsuć plan"

Weźcie mi powiedzcie czy to z innymi małżeństwami jest coś nie tak i my się po prostu nie kochamy, czy o co chodzi??? Bo jak na to patrzę to mam wrażenie że albo ten Robercik i Ania tak się straaasznie wielbią albo to pokazówa jakaś. Miłość tak jak pieniądze - lubi ciszę. Według mnie.