Robert Lewandowski padł ofiarą złodziei! Ukradziono mu zegarek warty ponad 450 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Tak patrzyłem z niedowierzaniem - halo, Robercik, a rozsądek gdzie? Opuszczona szyba, on szyku zadaje, jakby był w Niemczech. Robert, to inna planeta była. Na tej hiszpańskiej szyba opuszczona nie ma prawa być, a i też jakie znowu rozdawanie autografów przez opuszczoną szybę?? I żadnych spacerków mądrej !naczej żoneczki z asystentką, niańką oraz dwójką dzieciaków po mieście, dla pstrykania fotek do wstawienia do netu, dla zarobienia kilka tysięcy EUR. Chcesz mieć któreś z dzieci p0rwane i usłyszeć: za zwrot 20 mln EUR?? Lewy, koniec luksusowych zegarków na łapie. Chcesz ją stracić? Kup sobie no może nie radziecki, ale jakiś za za 5 tys. EUR.