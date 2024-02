Robert Mazurek ma żonę i troje dzieci. Jego 8-letnia córka chorowała na raka wątroby. Co wiadomo o jego wykształceniu i życiu prywatnym?

Robert Mazurek przeprowadzi wywiad z prezydentem. Studiował razem z innym znanym dziennikarzem

Mazurek może się pochwalić pokaźnym zawodowym doświadczeniem. Dziennikarz od 2016 roku przeprowadza poranne wywiady w RMF FM, a rozmowy z polskimi politykami to dla niego chleb powszedni. Mazurek niegdyś współpracował także m.in. z radiową Dwójką i pisał teksty do poczytnych polskich pism. W latach 2018-2023 przygotowywał dwa cykle felietonów do weekendowego wydania "Rzeczpospolitej", a kilka lat wcześniej przeprowadzał wywiady do "Dziennika Gazety Prawnej". Mazurek współpracował również m.in. z Kanałem Sportowym.