Rodzice kochanki Gerarda Pique reagują na zamieszanie wokół córki i UDERZAJĄ w Shakirę!

Shakira 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Shakira- what goes around comes around. Tylko była pique której Shakira go odbiła nie miała albo takiego parcia na szkło albo takiego przebicia w mediach żeby każdy chciał tego słuchać. Nie czyn drugiemu co Tobie nie miłe.