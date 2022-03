Rodzina i fani Witolda Paszta pożegnali muzyka podczas uroczystości w Zamościu (ZDJĘCIA)

Zebra 9 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Żałosny pan jest, panie brzozowski. Byłam na pogrzebie. Jak wiele innych osób, większość znakomita uszanowała prośbę. Córki i Rodzina prosili wyraźnie, żeby smartfony zostały w kieszeniach. Widziałam Pana, stał Pan naprzeciwko mnie już przy pomniku. Gdybym wiedziała wtedy, przy składaniu urny do pomnika, że pan to zrobił w kaplicy, że pan to nagrał, że pan to upubliczni, to podeszłabym do pana i osobiście na głos kazałabym to nagranie panu usunąć. Raz na zawsze nauczyłbyś się, że szanuje się czyjąś prośbę - zwłaszcza w takich okolicznościach. Wstyd wypaliłby może wreszcie jakąś świadomość w pustej głowie. Jak można było zignorować tak jasny przekaz? Jest pan ignorantem. Nie pozdrawiam i zawsze będzie pan przez małe p. Jeśli się już pofatygowałeś na tę ostatnią drogę P. Witolda, to wkurzyłeś tym, co zrobiłeś wszystkich, dla kogo On był ważny i Jego Córki też. Dla mnie Oni są ważni i jest pan beznadziejny.