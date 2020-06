Rodzinni Anna i Robert Lewandowscy rozpływają się nad córkami z okazji Dnia Dziecka: "NAJWIĘKSZA RADOŚĆ" (ZDJĘCIA)

jolka polka 25 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

cukierkowa rodzinka, w której wszystko jest idealne i jak z obrazka. Piękna mamusia, która dopiero co urodziła a już wskakuje w rozmiar XXS, wyczesane i pięknie ubrane córeczki, przystojny tatuś, co to w piłkę gra ale i tak znajduje czas dla swoich kobietek. Spacery, drogie ubrania, piękne wnętrza. Zdrowe jedzenie podane na pięknych talerzach. Świat idealny. Wszystko cacy. Pokażcie lepiej rodziny, w których matki wstają o 5 rano żeby zrobić śniadanie dla dzieci a potem lecą na pierwszą zmianę do pracy, ojcowie rzadko widują się z dziećmi bo tyrają po 12 godzin. Pokażcie matki, które rodzą dzieci i tygodniami mają spuchnięte nogi, obwisłe brzuszki i podkrążone ze zmęczenia oczy. To jest prawdziwy świat a nie tęczowy obrazek państw Lewnadowskich. Tak, sami na to zarobili, ale czy naprawdę musimy o nich czytać 5 razy dziennie i wpadać w kompleksy, że u mnie na obiad dzisiaj schabowy a nie tofu bezglutenowe na masełku ghee posypane kurkumą i kiełkami z bambusa? Ekologicznego oczywiście. Dajcie już se spokój.....