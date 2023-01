Roksana Węgiel całuje ukochanego na nowych zdjęciach z urodzin: "Cóż to była za noc!"

wnioski 25 min. temu zgłoś do moderacji 76 14 Odpowiedz

Widzę że media plotkarskie są bardzo podekscytowane tym, że Roksana jest już dorosła (śledziły ją od 13 roku życia), więc nastąpił wprost ogromny wysyp artykułów na jej temat. Co do jej chłopaka to są razem, bo pracują w tej samej branży i mają podobne zainteresowania (to często łączy ludzi). Jego charakter na pewno również się jej spodobał. Pewne jest to, że nie patrzyła na jego wygląd. Odnośnie wieku to 8 lat nie jest żadną różnicą w przypadku dorosłej kobiety. 26 latek to nadal młody chłopak od razu po studiach. Dojrzały to jest dopiero 40 latek, a i to często nie. Do tego biorąc pod uwagę że kobiety prędzej dojrzewają niż mężczyźni to tym bardziej nie jest to duża różnica.