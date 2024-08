Roksana Węgiel opublikowała zdjęcia z wnętrza kościoła, w którym brała ślub. Do ołtarza poprowadził ją ojciec (ZDJĘCIA)

Rred 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jest to bardzo smutny widok. Dziewczynka, która bawi się w kobietę. Zamiast postawić na zawód, wykształcenie i niezależność na całe życie, robi ślub glamour. 19 lat to jest wiek do startu w poznawanie życia, uczenie się siebie. To jest czas na emocje. Ślub, pompa i gazety. Chciałbym znać tę panią z twórczości. Nie znam. Znam ją z fotek w bikini.