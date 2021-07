"Rolnik szuka żony". Paweł i Marta chcą być jak Małgorzata Rozenek i lansują się na kempingu: "Tu jest jakby LUKSUSOWO"

Sympatia widzów wkrótce zaczęła jednak procentować, a Paweł Bodzianny i Marta Paszkin usiłują teraz przekonać do siebie internautów. Ci z kolei mają okazję obserwować, jak ich znajomość wchodzi na kolejne poziomy, o czym rolnik i jego ukochana regularnie nas informują. Niedawno spekulowano nawet, że para może już po cichu planować ślub.

Na razie jednak zamiast wieści o ceremonii uraczyli fanów relacją z wyjazdu nad polskie morze, gdzie spędzili wakacyjny weekend. Co ciekawe, byli podopieczni Marty Manowskiej postanowili pójść w ślady Małgorzaty Rozenek i wyjechać na kemping, rezygnując z luksusowego hotelu. Ukochana Pawła podzieliła się tym oczywiście na Instagramie, gdzie opublikowała zdjęcie, na którym nonszalancko opiera się o kamper.

Niedługo potem na jej profilu pojawiły się też krótkie nagrania, na których widzimy, jak zadowoleni z siebie Paweł i Marta bawią się w tłumie turystów . Po weekendzie pełnym wrażeń i nocowaniu w przyczepie dziewczyna rolnika poinformowała internautów, że krótki wypad nad morze zakończył się sukcesem, a teraz czeka ich powrót do szarej rzeczywistości.

Wiecie, co jest najgorsze w weekendzie? Jego koniec. Ja wyglądam jak wrak człowieka. (...) Mój weekend skończy się dokładnie o trzeciej w nocy, bo wtedy dojedzie mój pociąg do Warszawy. A jutro normalnie do pracy - wyznała na Instastories.