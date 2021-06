Marta z "Rolnik szuka żony" została BLOGERKĄ! "Bądźcie wyrozumiali"

Docelowo chcielibyśmy wybudować dom, ale na obecną chwilę mieszkanie okazało się lepszym wyborem. Zależało nam na czasie, a dom to większe nakłady pracy i czasu, włącznie z tym potrzebnym do zdobycia wszelkich wymaganych zezwoleń. Dodatkowo mieszkanie okazało się dla nas na te chwile bardziej dostępne cenowo - tłumaczy.

Kilka słów o nowym lokum. Jest to mieszkanie w miasteczku gminnym obok wioski Pawła. Będzie miał stąd blisko do Basiek, które podzielone są na trzy stada - my będziemy centralnie między nimi. Dodatkowo tu moja córka będzie miała bliżej do szkoły - pisze Paszkin, nie ukrywając, że nieruchomość stanowi dla nich duże wyzwanie:

Mieszkanie ma ponad 120m2 i wymaga kapitalnego remontu. Dużo pracy przed nami, ale cieszymy się na naszą wspólną drogę i pokładamy głęboką nadzieję, że to my wykończymy je, a nie ono nas! Podobają nam się jasne, ciepłe wnętrza, ja mam słabość do stylu boho i PRL plus chcielibyśmy, aby wnętrze było spójne z historią domu i jego okolicą (styl rustykalny). Nie wiem, czy taka mieszanka jest do pogodzenia - zastanawia się.