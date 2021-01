"Rolnik szuka żony". Paweł i Marta komentują plotki o KRYZYSIE w związku: "U nas trochę się zmieniło"

Od czasu zakończenia zdjęć do programu Rolnik szuka żony Marta i Paweł chętnie pokazują swoje życie w internecie. Wspólne zdjęcia publikują co prawda raczej sporadycznie, jednak od czasu oficjalnego "debiutu" na Instagramie wielokrotnie pokazywali się razem. Niestety części fanów to nie wystarcza, bo pojawiały się już plotki, że w ich relację wkradł się kryzys.