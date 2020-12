"Rolnik szuka żony". Siostra Marty pozdrawia oburzonych widzów: "Polacy nie mają pojęcia o modzie"

Zainteresowanie wzbudził nie tyle sam związek Marty i Pawła, a stylizacja dziewczyny , w której ta pojawiła się przed kamerami. Kandydatka do serca rolnika przyszła ubrana w kusą sukienkę w grochy i glany, rozsiadając się nonszalancko w fotelu . Faktycznie, w porównaniu z innymi uczestniczkami programu było nietypowo: dziewczyny zwykle wdzięczą się bowiem do kamer w wydekoltowanych sukienkach i niebotycznych obcasach, byle tylko wyglądać dostatecznie "odświętnie".

Okazuje się, że Martę wystylizowała jej siostra, Magda , która prowadzi na Instagramie profil jako "osobista stylistka". Internauci szybko odnaleźli dziewczynę, którą zaczęli obwiniać za ich zdaniem "nieprzystający" wygląd wybranki rolnika . Magda odniosła się do tych komentarzy na InstaStories, sugerując przy okazji, że spodziewała się takiej burzy, bo świadczy o tym "profil widza stacji" .

Śmiejemy się z tych komentarzy dotyczących stylizacji. Trochę nawet z pobłażliwością, bo to pokazuje, jak bardzo Polacy nie mają pojęcia o modzie. Wiedziałyśmy, że będzie taki odzew, zwłaszcza biorąc pod uwagę profil widza stacji, ale namówiłam Martę i szacun, że się odważyła - napisała kobieta.

Jak wynika z kolejnych InstaStories, Magda zaczęła usuwać krytyczne komentarze, które podważają jej talent stylistki. Potem opublikowała jednoznaczny post, w którym zaapelowała do osób "nierozumiejących mody" o to, by nie krytykowały tego, co robi.