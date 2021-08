"Rolnik szuka żony". Znamy UCZESTNIKÓW 8. edycji show TVP! Co o nich wiemy?

Wraz z prezentacją nowej ramówki TVP ogłoszono również, kto ostatecznie załapał się do finałowej stawki nowego sezonu "Rolnik szuka żony" . Fani nie mieli wątpliwości, że do programu dostanie się 28-letnia Kamila , okrzyknięta swego czasu "najpiękniejszą uczestniczką wszystkich edycji". Okazuje się, że mieli rację, a dziewczyna miała więcej szczęścia niż jeden z kandydatów Magdy z poprzedniej edycji, którego jednak nie zobaczymy w show.

Do programu dostało się ostatecznie trzech rolników i dwie rolniczki, co wyraźnie ucieszyło fanów. Bohaterami nowej edycji zostali tym samym: Kamila, Elżbieta, Kamil, Krzysztof oraz Stanisław. Pierwsza z wymienionych uczestniczek ma 28 lat i na co dzień jest "królową pieczarek". Jak dowiadujemy się z opisu na fanpage'u programu, "uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć".