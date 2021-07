Romans Jennifer Lopez i Bena Afflecka to chwyt marketingowy? "W show biznesie dzieją się różne cyrki"

Mańka 46 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Wciąż myślę o facecie, którego nie widziałam od 14 lat. Nasze drogi się rozeszły kiedy poznałam swojego ówczesnego partnera. On był kolegą mojego byłego, z którym tworzyłam toksyczny, przemocowy związek. Wisiał on na włosku od bardzo długiego czasu, ale mój były nie pozwalał mi odejść, groził mi. W międzyczasie zdałam sobie sprawę z tego, że zakochałam się właśnie w jego koledze. Wiem, że w tamtym czasie także nie byłam mu obojętna i kilka razy posunęliśmy się troszkę dalej niż kumpelskie rozmowy, jednak nigdy nie doszło do seksu. Nie mogliśmy być razem i doskonale zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Musiałam ostatecznie zakoñczyć związek z eksem, aby móc zapomnieć o NIM. Lekarstwem na to był kolejny związek, który przetrwał długie lata, jednak rôwnież się zakończył. W międzyczasie nigdy nie przestałam śnić o NIM i marzyć o tym, że kiedyś nasze drogi się zejdą. Trzymajcie kciuki! Czuję, że to była miłość mojego życia.